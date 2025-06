Incendio a Milano brucia un edificio abbandonato | i vigili del fuoco salvano un senza tetto

Una notte di paura a Milano: un incendio ha avvolto un edificio abbandonato, rifugio per senza tetto, ma i vigili del fuoco hanno evitato il peggio. Questo episodio riaccende il dibattito sulla crisi abitativa che affligge molte città italiane. Mentre si lotta per garantire spazi sicuri e dignitosi, la solidarietà e l'intervento tempestivo dei servizi di emergenza emergono come elementi fondamentali in una società che deve affrontare le sue fragilità .

Attimi di terrore nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in una struttura abbandonata, utilizzata dai senza tetto per trovare riparo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera particolarmente grave. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incendio a Milano, brucia un edificio abbandonato: i vigili del fuoco salvano un senza tetto

