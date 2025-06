Incendio a Milano appartamento in fiamme | “Tanti intossicati cortile pieno di barelle con bambini con l’ossigeno”

Un drammatico incendio ha colpito un appartamento a Milano, nella zona Barona, lasciando diverse persone intossicate e il cortile pieno di barelle pronte a soccorrere i feriti, compresi bambini in cerca di ossigeno. Questo tragico evento riporta alla luce l'importanza della sicurezza negli edifici residenziali, un tema sempre più attuale. La prevenzione è fondamentale per proteggere le famiglie e garantire un ambiente sicuro. La comunità deve unirsi per affrontare queste sfide.

Alle prime ore di oggi è scoppiato un incendio in un appartamento di un condominio in via Lope de Vega, in zona Barona a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre auto pompe, un'auto scala e un carro soccorso. Diverse persone intossicate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incendio nell'ex Palaghiaccio di Milano, a fuoco pezzi di plastica - Lunedì 12 maggio, attimi di paura a Milano per un incendio scoppiato nell'ex Palaghiaccio, situato nella zona Primaticcio.

