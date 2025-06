INAUGURAZIONE UFFICIALE OMODA & JAECOO - ICAR SPA

Giovedì 19 giugno 2025 segna un momento storico per l’automotive premium con l’inaugurazione del nuovo showroom di ICAR SPA dedicato a OMODA & JAECOO. Questo brand internazionale porta in scena una visione audace e innovativa, in linea con le nuove esigenze di mobilità sostenibile e design all’avanguardia. Scopri come l’eleganza e la tecnologia si fondono per ridefinire il concetto di automobile! Non perdere l’occasione di essere protagonista in questa rivoluzione.

Giovedì 19 giugno 2025 inizia una nuova era per l’automotive premium. ICAR SPA è orgogliosa di annunciare l’apertura del nuovo showroom dedicato a OMODA & JAECOO, un brand internazionale che rappresenta una visione innovativa e audace del mondo automobilistico. Un nuovo punto di riferimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - INAUGURAZIONE UFFICIALE OMODA & JAECOO - ICAR SPA

Altri articoli sullo stesso argomento

Inaugurazione ufficiale dell’apiario di Este - Martedì 20 maggio 2025, alle ore 11, si terrà l'inaugurazione ufficiale dell'apiario di Este, situato nel parco di Via Zuccherificio, in occasione della Giornata Mondiale delle Api.

Segui queste discussioni su X

Imperia: nuova vita per Lungomare Colombo, sabato 14 giugno l'inaugurazione ufficiale. L'annuncio del sindaco Scajola. "Progetto che segna la rinascita di un intero rione" https://imperiapost.it/749864/imperia-nuova-vita-per-lungomare-colombo-sabato-14-gi Tweet live su X

Vi aspettiamo all’inaugurazione ufficiale del @festinteconomia! Ore 15:00 Teatro Carignano, Torino. Anche in streaming su http://carloalberto.org e http://festivalinternazionaledelleconomia.com Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omoda e Jaecoo approda in Italia: maggiori investimenti in arrivo

msn.com scrive: Finalmente la notizia è ufficiale: Omoda e Jaecoo arriverà in Italia, con maggiori investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo. Il celebre duo facente parte dell'imponente gruppo Chery è pronto ...

Omoda e Jaecoo: le vendite globali superano quota 320.000

Lo riporta msn.com: Il 9 ottobre, l’azienda ha ufficialmente lanciato Omoda 5 in Ungheria, un crossover caratterizzato da qualità eccezionali e finiture premium, segnando un’accelerazione nella sua strategia ...