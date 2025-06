Inaugura il Vescovi Bistrot | un nuovo spazio di gusto e convivialità nel cuore di Villa dei Vescovi

Inaugura il Vescovi Bistrot, un raffinato angolo di gusto e convivialità nel cuore di Villa dei Vescovi a Torreglia. Con il suo stile elegante e un’offerta culinaria curata, il bistrot promette di diventare il nuovo punto di riferimento per chi desidera assaporare eccellenze in un contesto di rara bellezza. L’evento inaugurale ha dato il via a un’esperienza unica, pronta a deliziare tutti gli amanti della buona tavola e dei momenti speciali.

Con grande entusiasmo, martedì 27 maggio 2025 ha aperto ufficialmente le sue porte il Vescovi Bistrot, il nuovo punto ristoro all'interno della prestigiosa cornice di Villa dei Vescovi a Torreglia, bene del FAI e simbolo della bellezza dei Colli Euganei. L'inaugurazione L'evento inaugurale.

