In vigore i nuovi dazi Usa al 50%

Dazi al 50% su alluminio e acciaio: una mossa strategica dell'amministrazione Trump che segna un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali globali. Con questa decisione, si risvegliano tensioni storiche e cresce l'incertezza per le aziende di tutto il mondo. Ma c'è un aspetto interessante: come reagiranno i mercati internazionali? Rimanere aggiornati su queste dinamiche è fondamentale per capire il futuro del commercio globale e le sue ricadute economiche.

7.00 Sono in vigore dalle 6 di stamane -la mezzanotte Usa- i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump sull'import di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Trump ha firmato ieri l'ordine esecutivo con cui ha aumentato le tariffe dal 25 al 50%, per garantire che gli acquisti dall'estero "non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale", si legge nel decreto. "Le nuove tariffe contrasteranno l'eccesso di produzione a basso costo dai Paesi stranieri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

