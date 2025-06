In vigore i dazi Usa al 50% su acciaio e alluminio Trump | Xi interlocutore molto tosto

Oggi entra in vigore un drastico dazio del 50% su acciaio e alluminio importati negli Stati Uniti, un colpo che potrebbe riscrivere le dinamiche commerciali globali. Mentre il mondo osserva, le trattative con Cina e Unione Europea si fanno sempre più tese. Questo cambiamento non solo impatta i mercati, ma segna un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali. Come reagiranno gli alleati? La tensione è palpabile!

Sono in vigore da oggi i dazi al 50% sull’acciaio e l’alluminio importati negli Stati Uniti. L’imposta è raddoppiata improvvisamente la scorsa settimana proprio mentre sono in corso trattative con Cina ed Unione europea per cercare di definire degli accordi commerciali. Gli Usa importano circa il 17% dell’acciaio che utilizzano, principalmente da Canada e Messico ma anche dall’Unione europea. La decisione di Trump è stata comprensibilmente accolta con disappunto da Bruxelles. Il Regno Unito è stato al momento risparmiato dall’ordine esecutivo del presidente Trump, scrivono i media inglesi. Sul fronte Cina, Trump cerca un colloquio diretto con il presidente cinese Xi Jinping e intanto osserva, scrivendo un post sul suo social Truth: “Mi piace il presidente cinese Xi, mi è sempre piaciuto e mi piacerà sempre, ma è MOLTO TOSTO, ED E’ ESTREMAMENTE DURO FARCI UN ACCORDO”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In vigore i dazi Usa al 50% su acciaio e alluminio. Trump: “Xi interlocutore molto tosto”

Leggi anche questi approfondimenti

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Segui queste discussioni su X

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale(le 06:00 in Italia)i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Si amplia così la guerra commerciale del presidente Usa. Tweet live su X

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale (le 6 in Italia) i nuovi #dazi del 50% imposti dall'amministrazione #Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Si amplia così la guerra commerciale del presidente statunitense, con una Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

In vigore i dazi Usa al 50% su acciaio e alluminio. Trump: “Xi interlocutore molto tosto”

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Le tensioni commerciali tra Stati Uniti, Cina e Unione Europea si intensificano dopo l'aumento dei dazi su acciaio e alluminio deciso dall'amministrazione Trump ...

Il raddoppio di Trump: da oggi in vigore i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio

Riporta msn.com: "Le nostre industrie dell'acciaio e dell'alluminio saranno più forti che mai", ha assicurato il presidente Usa dopo la firma del decreto che porta dal 25% al 50% le tariffe ...

Scattano i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio

Da ansa.it: Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale (le 06:00 in Italia) i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. (ANSA) ...