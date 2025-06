In una sola settimana almeno 300 migranti sono stati intercettati in mare e respinti illegalmente in Libia

In una settimana, oltre 300 migranti sono stati respinti in Libia, un dato allarmante che riaccende il dibattito sulla gestione dei flussi migratori. Questo episodio evidenzia la crescente pressione sulle politiche europee e italiane, mentre il mondo osserva le conseguenze delle scelte fatte. L'intervento della guardia costiera libica, sostenuta anche dall'Italia, solleva interrogativi etici e politici: fino a dove si può spingere la deterrenza?

Tra il 25 e il 31 maggio 2025, almeno 300 migranti sono stati intercettati in mare e forzatamente riportati sulle coste libiche. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) in un aggiornamento settimanale, confermando l'attività della cosiddetta guardia costiera libica, corpo sostenuto e finanziato anche dall'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inondazioni in Congo, almeno 300 i morti in una settimana

Congo: inondazioni, almeno 300 i morti in una settimana

