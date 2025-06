In ricordo di Aldo Moro il convegno a San Martino Valle Caudina

A 47 anni dall’atroce omicidio di Aldo Moro, il convegno a San Martino Valle Caudina rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere sull’eredità politica e morale di un grande statista. In un periodo storico dove la memoria e il dialogo sono più che mai necessari, la presentazione del libro "La spiritualità di Aldo Moro nelle lettere dalla prigionia" offrirà spunti di riflessione sul coraggio e la resilienza. Non perdere questa opportunità di approfondire un tema attuale e

A 47 anni dalla barbara uccisione dell'on. Aldo Moro e della sua scorta, l'Amministrazione Comunale di S. Martino V. C. ne ricorderà la figura e l'impegno politico con un pubblico convegno, durante il quale sarà presentato il libro: "La spiritualità di Aldo Moro nelle lettere dalla prigionia"

ll Presidente della Corte Giovanni Amoroso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche dello Stato hanno partecipato alle cerimonie in ricordo dell’Onorevole Aldo Moro e di commemorazione del Giorno della Memoria dedicato alle vi Tweet live su X

Il 9 maggio di 47 anni fa Aldo Moro veniva assassinato dalle Brigate Rosse. Allo statista, leader autorevole e lungimirante, la memoria riconoscente dell'Italia intera. Nel giorno del ricordo di tutte le vittime del terrorismo rinnoviamo la nostra vicinanza alle loro f Tweet live su X

