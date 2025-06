In partenza la nuova stagione di prosa | Ozpetek apre il sipario E c’è anche Iacchetti

La nuova stagione di prosa del Teatro Nuovo di Ferrara è pronta a incantare! Con Ferzan Ozpetek sul palco e il carismatico Iacchetti tra i protagonisti, ci attende un viaggio emozionante nel mondo del teatro. In un periodo in cui la cultura si riafferma come antidoto alla routine quotidiana, questa programmazione promette di coinvolgere e sorprendere. Non perdere l’occasione di scoprire i titoli forti che faranno vibrare le emozioni!

Dopo una stagione da tutto esaurito, il Teatro Nuovo di Ferrara alza il sipario sulla nuova annata di prosa, presentando una programmazione densa di titoli forti e volti noti. L'edizione 2025-2026 si preannuncia ricca di proposte artistiche, con spettacoli che spaziano tra commedia, impegno.

