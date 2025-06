In Francia si discute di mettere fuori legge le strutture vacanziere vietate ai bambini | “Inaccettabili”

In Francia, il dibattito sulle strutture vacanziere vietate ai bambini tocca un nervo scoperto: l'inclusione sociale. L'Alto Commissario per l'Infanzia, Sarah El Haïry, e la senatrice Laurence Rossignol stanno lottando per eliminare gli spazi “no kids”, considerati inaccettabili. Questo trend riflette una crescente sensibilità verso i diritti dei più piccoli e il loro diritto a vivere esperienze condivise. Un passo importante verso una società più inclusiva!

In Francia cresce il dibattito sulle strutture turistiche che vietano l’ingresso ai bambini. L'Alto Commissario per l'Infanzia Sarah El HaĂŻry e la senatrice Laurence Rossignol guidano un’iniziativa per vietare per legge gli spazi “no kids”, denunciando una crescente esclusione dell’infanzia dalla vita pubblica e rivendicando il diritto dei piĂą piccoli a essere compresi e accettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

