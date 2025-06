in cinquina per il premio strega ci sono bajani marasco terranova e nori unica sorpresa l anestesista michele ruol

La cinquina finalista del Premio Strega 2025 si presenta con poche sorprese, confermando ancora una volta i grandi nomi della letteratura italiana. Tra conferme e attese, il Teatro Romano di Benevento ha visto svelarsi le opere che potrebbero dominare questa edizione, tra cui spiccano Bajani, Marasco, Terranova, Nori e l'unica sorpresa, Michele Ruol. Ma chi saprà conquistare la vittoria definitiva? La sfida è aperta e il risultato sarà rivelato a breve, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Bajani, Marasco, Terranova, poi Nori e Ruol. La cinquina finalista del Premio Strega 2025 offre poche sorprese. Tutto secondo previsione o quasi nella splendida cornice del Teatro Romano di Benevento dove la dozzina è diventata cinquina. Al primo posto entra il grande favorito per il premio finale, Andrea Bajani che con L’anniversario (Feltrinelli) ha ottenuto 280 voti dagli Amici della Domenica. Segue Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda) che raccoglie 226 voti. Terzo posto per Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli). 205 i voti per la Rasy che stacca di parecchio il quarto, Paolo Nori autore di Chiudo la porta e urlo (Mondadori) con 180 voti e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa) anche lui con 180 voti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it