In Cilento il Consiglio Direttivo Nazionale di AIGA

In Cilento, il cuore pulsante dell’avvocatura under 45 italiana batte più forte: il Consiglio Direttivo Nazionale di AIGA si riunirà il 6 e 7 giugno 2025 a Vallo della Lucania, portando opportunità di confronto e innovazione. Momento centrale dell’incontro sarà il...

