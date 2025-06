In campo per l' autismo

In campo per l'autismo: sabato 7 giugno, alle ore 10, il campo sportivo di Farra di Soligo si trasformerà in un vibrante palcoscenico di sport e solidarietà. Due squadre speciali si sfideranno in una partita di calcio benefica a favore della Fondazione Oltre il Labirinto, un'istituzione che da anni si impegna con passione nell'assistenza e nell'inclusione delle persone con autismo. Un'occasione unica per sostenere una causa importante e vivere un momento di grande emozione.

La storia di Divisione Autismo Castelmonte