In bilico l’immunità di Ilaria Salis la commissione giuridica del Parlamento Ue deciderà il 24 giugno | Ppe spaccato

L’immunità di Ilaria Salis è in bilico, con una decisione cruciale che si avvicina: il 24 giugno, la commissione giuridica del Parlamento UE deciderà se difenderla o rinunciare. La vicenda si tinge di politica e tensioni, poiché la sua libertà dipende da pochi voti e da oscure dinamiche tra oppositori di Viktor Orbán. La posta in gioco è alta: la battaglia per la giustizia o un’altra mossa di potere?