In arrivo nuovi temporali | diramata un' allerta gialla per la provincia di Sondrio

Preparatevi, Sondrio: dopo i temporali di ieri, un nuovo fronte meteorologico si abbatte sulla provincia. La Protezione civile ha infatti diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico valida fino a domani, segnalando condizioni che richiedono attenzione e prudenza. Restate aggiornati e adottate le misure necessarie per proteggere voi stessi e le vostre famiglie: la sicurezza viene prima di tutto.

