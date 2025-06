Imu 2025 il 16 giugno scade l’acconto | in Toscana si pagano oltre 2 300 euro a testa

Se possiedi un immobile in Toscana, preparati: il 16 giugno 2025 scade l’acconto dell’IMU. Con oltre 2.300 euro di media a testa, questa imposta rappresenta una voce importante nel bilancio familiare. È il momento di fare i conti e scegliere la strategia migliore: saldo unico o pagamento frazionato? Scopri tutto quello che devi sapere per affrontare senza sorprese questa scadenza cruciale.

Firenze, 4 giugno 2025 – Torna anche nel 2025 l’appuntamento con l’Imu, l’Imposta municipale unica, che va versata in due rate annuali: la prima, quella in acconto, scade lunedì 16 giugno. Come negli anni precedenti, i contribuenti possono scegliere di saldare in un’unica soluzione oppure dividere l’imposta in due tranche, con la seconda rata in scadenza il 16 dicembre. Secondo lo studio Uil del 2024, che ha incrociato i dati del Pil pro capite con le medie di imposizione Imu per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8, A9) e per le seconde case, la Toscana si conferma tra le regioni dove si spende di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it