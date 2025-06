Imprese Grafica Veneta | rating ‘A’ da Crif e 67% ricavi da Usa sostenibilità e innovazione per crescita

Il mondo della grafica si tinge di successi per GV Group, che con il suo recente sbarco negli Stati Uniti ha raggiunto un traguardo importante: un rating 'A' da Crif! Questo prestigioso riconoscimento non solo testimonia la solidità e l'affidabilità dell'azienda, ma sottolinea anche l'importanza di sostenibilità e innovazione come motori di crescita. Scopriamo insieme come questo gruppo veneto sta ridefinendo gli standard del settore!

(Adnkronos) – Lo sbarco nel mercato statunitense ha segnato una svolta per GV Group (Grafica Veneta), che ottiene oggi il rating pubblico 'A' con outlook stabile da Crif, tra i principali operatori europei nei sistemi di informazioni creditizie ebusiness scoring. Un riconoscimento che conferma la visione e la solidità di un gruppo capace di crescere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Segui queste discussioni su X

Italia e Svezia unite da una collaborazione concreta e orientata al futuro. Proficuo incontro con @Rosencrantz_J, Ministra svedese per l’UE. Espressa una visione comune su immigrazione clandestina, competitività dell’imprese europee, supporto all’U Tweet live su X

#IndagineCongiunturaleFedelazio Segnali di rallentamento: il 34,5% delle imprese registra un calo della #Produzione, mentre solo il 26,5% un aumento. Il #Fatturato cresce nel 26,1% delle aziende, diminuisce nel 31,7%. Aumenta l'interesse per l'#AI (56%) Tweet live su X