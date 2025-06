Imprenditori truffati emerge anche una tragedia | Mia madre suicida per la truffa vi denuncio

Una tragica storia si intreccia con le indagini della Guardia di Finanza: il suicidio di una madre, vittima di una truffa che ha distrutto sogni e vite. Questo caso mette in luce un problema sempre più diffuso nel mondo imprenditoriale. I truffatori sfruttano la vulnerabilità di chi cerca aiuto, dimostrando l’urgenza di proteggere le nostre comunità da simili inganni. È tempo di dire basta e denunciare!

Tempo di lettura: < 1 minuto Emerge anche un suicidio dalle indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che, coordinato dalla Procura di Napoli Nord, ha sgominato una banda di truffatori accusata di avere attirato in trappola e ingannato un centinaio di imprenditori promettendo finanziamenti Ue che invece non poteva ottenere. La vicenda del suicidio sarebbe legata alla mancata cessione di un credito d’imposta (per un importo rimasto sconosciuto) chiesto dalla titolare di un’azienda agricola con sede in provincia di Bologna ed emerso dall’intercettazione di una conversazione risalente al 19 aprile 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Imprenditori truffati, emerge anche una tragedia: “Mia madre suicida per la truffa, vi denuncio”

Identità rubata online, imprenditori truffati: "Accusati di disonestà , ma siamo noi le vittime" - Montelupo Fiorentino, 12 maggio 2025 – Un'operazione fraudolenta sta colpendo il mercato online: la RM Group Srl, un'azienda fittizia, si appropria indebitamente dell'identità di un'azienda legittima per vendere fari auto mai esistenti.

