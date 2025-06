Imprenditore vittima di usura | due arresti Sequestrati soldi gioielli e orologi di lusso

In un contesto in cui l’usura torna a colpire duramente il tessuto imprenditoriale italiano, due uomini sono stati arrestati per aver estorto un imprenditore casertano. Mentre il Paese si confronta con la ripresa economica post-pandemia, episodi come questo evidenziano la persistenza di fenomeni criminali che affliggono chi cerca di ricostruire e innovare. I militari hanno sequestrato beni di lusso, un chiaro segnale dell'avidità che si cela dietro queste pratiche

Due persone, residenti nelle province di Napoli e Caserta, sono finite agli arresti domiciliari per usura ed estorsione nei confronti di un imprenditore casertano. Le misure cautelari, disposte dal gip di Napoli Nord su richiesta della locale Procura, sono state eseguite dai militari della.

