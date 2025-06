Imprenditore si sente male al lavoro e muore stroncato da un malore

Un imprenditore di 63 anni perde la vita a causa di un arresto cardiaco mentre era al lavoro. La notizia di Alfredo Ferruccio scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla salute sul posto di lavoro. In un'epoca in cui il benessere psicofisico è fondamentale, è essenziale riflettere su come stress e ritmi frenetici possano influenzare la nostra vita. Ciò che accade nelle aziende non è solo economia, ma salute e vita.

Era stato attivato anche l'elisoccorso di Brescia, poi mai decollato, per il malore poi rivelatosi fatale che nel pomeriggio di martedì ha colto il 63enne Alfredo Ferruccio, imprenditore agricolo di Acquanegra sul Chiese morto a causa di un arresto cardiaco. Erano passate da poco le 16 quando ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Imprenditore si sente male al lavoro e muore stroncato da un malore

Scopri altri approfondimenti

“Lei si sente con un altro”. Federica Petagna, indiscrezioni su lei e Stefano: “Un giovane imprenditore” - Federica Petagna e Stefano Tediosi, dopo essersi incontrati a Temptation Island mentre Federica era ancora con Alfonso D’Apice, sono recentemente tornati al centro del gossip.

Segui queste discussioni su X

Ivan LoBello ci ha lasciato. Ha rappresentato al meglio la Sicilia, ha provato a cambiarla con il suo esempio, il suo lavoro, la sua cultura. Ha coniugato la sua visione di imprenditore colto, moderno con la tradizione secolare della città. #Siracusa deve molto a l Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

A 60 anni sposa un 90enne imprenditore e gli porta via il patrimonio da 30 milioni: la donna a processo

msn.com scrive: La sua ricetta: lavoro e lavoro ... In ogni modo, una mattina l’imprenditore si sente male. Viene ricoverato alla Quisisana e in seguito si trasferisce in casa di riposo. Dove trascorre gli ...

Mirco De Battista muore a 47 anni, l'imprenditore stroncato da un malore al ristorante: era a pranzo con un dipendente dopo una mattina di lavoro

Da ilgazzettino.it: CHIES D'ALPAGO (BELLUNO) - Un giorno di lavoro come un altro, ma con un epilogo drammaticamente diverso per Mirco De Battista, 47 anni, di Lamosano, imprenditore del settore delle costruzioni edili.

Malore, morto l'imprenditore di Conegliano Mauro Panizzutti, colonna dell'azienda Fagas. Aveva 53 anni

Come scrive ilgazzettino.it: CONEGLIANO (TREVISO) - Grave lutto in città per la morte prematura di Mauro Panizzutti, imprenditore di 53 anni. Si è sentito male nell’azienda ... del suo lavoro a cui dedicava tutta la ...