Imoco Volley confermata l' opposta Merit Adiwge | sarà la vice di Isabelle Haak

L'Imoco Volley continua a puntare su gioventù e talento! Merit Adiwge, fresca di debutto da "senior", sarà la vice di Isabelle Haak nella prossima stagione. Questa scelta non solo sottolinea la fiducia nel potenziale delle nuove leve, ma rappresenta anche una strategia vincente in un campionato sempre più competitivo. Chissà che non sia proprio lei a sorprendere tutti con colpi decisivi! Il futuro del volley è luminoso e ricco di promesse.

La batteria delle opposte della Prosecco Doc Imoco Conegliano sarà, anche nella prossima stagione, Merit Adiwge, la giovane che si era fatta conoscere al debutto nella sua prima gara da "senior". A coprire le spalle ad Isabelle Haak ijn posto 2 sarà quindi ancora l’ex-panterina gialloblù, che. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Imoco Volley, confermata l'opposta Merit Adiwge: sarà la vice di Isabelle Haak

Imoco volley, confermato coach Santarelli: in nove stagioni numeri da record - La Prosecco DOC Imoco Volley ha ufficializzato la conferma di coach Daniele Santarelli, che guiderà la squadra per la sua nona stagione consecutiva.

CONTINUA IL "MEME" DELLE PANTERE! Merit Adiwge confermata nella rosa della Prosecco DOC Imoco Conegliano per la stagione 2025/26!

NELLE MANI DI ASIA: CAPITOLO IX! La nostra super capitana Asia Wolosz sarà ancora al timone della Prosecco DOC Imoco Volley anche nella stagione 2025/26!

1° set - Imoco Conegliano - 25.04.2025 v. Savino Del Bene Scandicci 1 Savino Del Bene SCANDICCI 0 (25-16)

