Immobili a fini sociali | a San Giuliano Terme al via indagine esplorativa

Il Comune di San Giuliano Terme apre le porte a un'opportunità unica: un'indagine esplorativa per l'acquisizione di immobili destinati a finalità sociali. Un'occasione concreta per contribuire al benessere della comunità e offrire soluzioni abitative accessibili. Se possiedi un immobile nel territorio, questa è la tua chance di fare la differenza. Un passo importante per costruire insieme un futuro più solidale e inclusivo.