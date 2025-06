Immissioni in ruolo docenti | idonei riserva fino al 30% dei posti a bando 5 giorni per accettare il ruolo concorso PNRR2 assunzioni entro dicembre Le NOVITA’

Il Decreto Scuola n. 45/2025 segna un’importante svolta nel reclutamento dei docenti: fino al 30% dei posti a bando sarà riservato agli idonei. Con solo 5 giorni per accettare il ruolo, queste novità mirano a dare slancio alle assunzioni entro dicembre, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un passo decisivo verso una scuola più forte e preparata ai cambiamenti del futuro! Non perdere l'occasione di essere parte di questa evoluzione

Il Decreto Scuola n. 452025, approvato in via definitiva, interviene sul sistema di reclutamento dei docenti in attuazione della riforma 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze.

Decreto Scuola 2025: immissioni in ruolo anche per idonei concorsi (max 30% posti), lotta ai diplomifici, cambia importo della Carta docente, riforma Istituti Tecnici.

Nasce il gruppo Telegram "Diventare insegnante": abilitazione, specializzazione sul sostegno, Scienze della formazione primaria, supplenze, concorsi e assunzioni

Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria

Immissioni in ruolo docenti 2024/25, idonei del concorso 2020: "Numeri falsati, solo 3.500 assunzioni, non 6.500"

499 del 21 aprile 2020: quante immissioni in ruolo nell'anno scolastico ... le graduatorie dei concorsi 2020, integrate dei docenti idonei, sono diventate ad esaurimento e dal 2024/25 utilizzate ...

Immissioni in ruolo docenti 2025: ecco come saranno suddivisi i posti disponibili

Le regole introdotte dal CCNI Mobilità 2025-2028 mirano a garantire un'equa distribuzione dei posti tra mobilità e immissioni in ruolo.

Reclutamento dei docenti idonei: integrazione graduatorie vincitori fino al 30% concorsi PNRR e predisposizione di elenchi regionali

L'approvazione al Senato del decreto legge 45 del 7 aprile 2025, trasmesso alla camera il 22 maggio del 2025 per l'approvazione definitiva, ha introdotto un emendamento con il quale si è voluto portar ...