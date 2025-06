Il vino deve ripartire dalla vocazione territoriale Anche in vista di una futura strategia di riduzione delle superfici

Il mondo del vino sta vivendo una rivoluzione silenziosa: la riscoperta della vocazione territoriale. In un'epoca in cui cambiamenti climatici e sostenibilità sono al centro del dibattito, la zonazione diventa fondamentale. Le sottozone rappresentano un'opportunità per valorizzare le specificità di ogni territorio. Scoprire come il vino possa evolversi partendo dalle sue radici è un viaggio affascinante che promette qualità e autenticità. Sei pronto a brindare a questa nuova era?