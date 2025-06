Il Vietnam revoca il divieto di fare più di due figli

Il Vietnam riapre le porte alla libertà familiare, abolendo il limite di due figli per coppia dopo 35 anni. Questa mossa, in risposta al preoccupante calo delle nascite, segna un cambio di rotta significativo nella politica demografica del Paese. In un contesto globale dove molte nazioni affrontano la sfida dell’invecchiamento della popolazione, il Vietnam si allinea a una nuova visione di crescita e opportunità. Cosa ne pensi?

Il Vietnam ha abolito, a causa del calo delle nascite, il limite massimo di due figli per coppia, che era in vigore dal 1988, ha affermato il 4 giugno l’agenzia statale Vna. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il Vietnam revoca il divieto di fare più di due figli

Cosa riportano altre fonti

Il Vietnam revoca il divieto di fare più di due figli

internazionale.it scrive: Il Vietnam ha abolito, a causa del calo delle nascite, il limite massimo di due figli per coppia, che era in vigore dal 1988, ha affermato il 4 giugno l’agenzia statale Vna. Leggi ...

Obama revoca l'embargo di armi al Vietnam: "Via una traccia evidente della Guerra Fredda"

Come scrive rainews.it: Barack Obama ha annunciato oggi ad Hanoi, dove è in visita ufficiale, che "gli Stati Uniti revocano il divieto" alla vendita di armi al Vietnam, ultima eredità rimasta in vita della guerra ...

Obama revoca l'embargo sulle armi al Vietnam e sfida la Cina

Secondo ilgiornale.it: Ad Hanoi Obama ha annunciato che "gli Stati Uniti revocano il divieto" alla vendita ... ricorda come il Vietnam abbia ancora molta strada da fare per quanto riguarda i diritti umani, la libertà ...