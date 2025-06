Il video delle prove testimonia tutta l' amicizia e la stima reciproca tra le due cantanti

U n momento carico di emozione e sintonia artistica ha preso vita durante le prove del doppio concerto Semplicemente Fiorella alle Terme di Caracalla. Fiorella Mannoia ha condiviso sui social un video in cui, accolta da un abbraccio caloroso, Francesca Michielin si dice entusiasta di partecipare: «Sono proprio contenta». Le due artiste provano insieme Nessun grado di separazione, uno dei brani più amati del repertorio di Michielin, con nuovi arrangiamenti curati appositamente per l'evento. Alla fine della prova, Francesca si congratula sinceramente con Fiorella per la qualità dell'adattamento musicale.

