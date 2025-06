Il video della rapina in farmacia a Roma | si finge turista minaccia le commesse e scappa in scooter

Un episodio di cronaca che scuote Roma: un uomo di 46 anni si è travisato da turista, ha minacciato le commesse e saccheggiato la farmacia prima di fuggire in scooter. La scena, ripresa da testimoni e ora al centro delle indagini, rivela come l’ingegno criminale si mascheri dietro la facciata di un visitatore innocente. Scopriamo insieme i dettagli di questa audace rapina e il blitz delle forze dell’ordine.

