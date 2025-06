Il venerdì dell' inclusione | incontro sull' autonomia delle persone disabili

Il 6 giugno, Palazzo Nervegna a Brindisi ospiterà "Non senza di me", un incontro dedicato all'autonomia delle persone disabili. Questa iniziativa, parte del ciclo “Il Venerdì dell’Inclusione”, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i diritti e l'integrazione. Un'opportunità imperdibile per scoprire come costruire un futuro più inclusivo. La vera sfida? Rompere le barriere e garantire che nessuno rimanga indietro!

"Non senza di me. Percorsi di autonomia delle persone con disabilità" è il tema dell'incontro promosso nell'ambito del ciclo "Il Venerdì dell'Inclusione", che si terrà il 6 giugno dalle 17 alle 19, nella sala convegni di Palazzo Nervegna a Brindisi.

