Il valzer dei tecnici frena il mercato Sartori ha un Ivanovic nel cilindro

Il mercato calcistico si muove in un valzer di trattative, con il Bologna impegnato a cercare nuovi talenti. In un periodo in cui le squadre puntano su giovani promesse e strategie agili, i rossoblĂą potrebbero sorprendere con un colpo inaspettato. Un punto da non sottovalutare? L'interesse per Lucumi e Beukema, che potrebbero diventare protagonisti in un mercato sempre piĂą dinamico. La ricerca della terza punta e dei rinforzi difensivi diventa cruciale!

Salvo cessioni, ad oggi il Bologna cerca una terza punta. E soprattutto un terzino per lato e un centrale di difesa, in vista della possibile partenza di Erlic. E’ stato riscattato Casale, rientrerĂ Ilic per essere valutato, ma Lucumi e Beukema saranno pezzi pregiati del mercato, motivo per cui se uno dei due dovesse partire, uno o due centrali potrebbero arrivare. Insomma, il mercato del Bologna dovrebbe partire proprio dalla difesa. Anche perchè dall’arrivo di Sartori, la costruzione della squadra è sempre scattata da lì, il reparto che ha bisogno di maggior tempo per trovare una quadratura. A suggerire che così possa andare anche quest’anno c’è un dettaglio, che dettaglio in realtĂ non è: il domino panchina non chiamava così tante societĂ in ballo da molti anni a questa parte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il valzer dei tecnici frena il mercato. Sartori ha un Ivanovic nel cilindro

Segui queste discussioni su X

#VIDEO | #SerieA: chiuso il #campionato, si apre il “valzer dei mister” Toto-#allenatori a “#QuelliDiMeeting”, di #GiulioGalasso, in onda la domenica su #LazioTv. Sul tecnico della #Roma un'anticipazione clamorosa #calcio Tweet live su X

#Napoli #Conte, cosa dirà ADL nell'incontro al proprio allenatore #Inter #Inzaghi: cosa chiederà il tecnico a Marotta Le ultime su #David e #debruyne Per chi si è perso la live Tweet live su X

?#SportMediaset Il valzer delle panchine. ?Milan: - in pole c'è Conte, i rossoneri concentrati sul campionato sarebbe un progetto perfetto per il tecnico che ha appena vinto lo scudetto; il ritorno di Allegri; Italiano potrebbe essere la mossa a sorpresa. Tweet live su X

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Il valzer dei tecnici frena il mercato. Sartori ha un Ivanovic nel cilindro

Come scrive sport.quotidiano.net: Salvo cessioni, ad oggi il Bologna cerca una terza punta. E soprattutto un terzino per lato e un centrale di difesa, in vista della possibile partenza di Erlic. E’ stato riscattato Casale, rientrerà I ...

Aperta la finestra speciale di mercato, priorità a tecnici

Segnala ansa.it: Capitolo calciatori: a Milano, sponda Inter, è arrivato dal Marsiglia LUIS HENRIQUE, che verrà subito integrato e quindi messo in lista per il Mondiale, che invece non vedrà protagonisti ARNAUTOVIC e ...

IL MATTINO - Valzer di panchine, solo Conte può dormire sogni tranquilli

Lo riporta msn.com: Ci potrebbero essere delle novità per quello che concerne il mercato degli allenatori con un possibile valzer di panchine. In tanti potrebbero lasciare le loro attuali squadre. L'edizione odierna ...