Il tifoso dell’Inter | Ho speso 6 000 euro per il biglietto della finale Ma non è mai esistito

In un'epoca in cui la realtà e l'illusione si intrecciano sempre di più, la storia del tifoso dell'Inter che ha speso 6.000 euro per un biglietto mai esistito è solo la punta dell'iceberg. Con l'emergere di Veo 3 di Google, la creazione di contenuti fake diventa un gioco da ragazzi. Questo solleva interrogativi su autenticità e fiducia nel mondo digitale: possiamo ancora distinguere il vero dal falso? È tempo di riflettere!

I social sono pieni di video di tifosi dell'Inter creati con l'intelligenza artificiale. In buona parte sono creati da Veo 3, il nuovo motore di intelligenza artificiale di Google. Il video, tecnicamente, sono quasi perfetti. Sembrano solo registrati con uno smartphone di scarsa qualità. La velocità con cui consumiamo contenuti sui social li rende indistinguibili da quelli veri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Torino-Inter, partita interrotta per soccorsi a un tifoso: cos’è successo - Oggi, domenica 11 maggio, la partita di Serie A tra Torino e Inter, valida per la 36esima giornata, ha subito una sospensione temporanea a causa della caduta di un tifoso sugli spalti.

Segui queste discussioni su X

Il tifoso dell’#Inter dovrebbe preoccuparsi della scelta di #Inzaghi, su cui hanno inciso i soldi sauditi, ma soprattutto i programmi di #Oaktree. Il nuovo allenatore dovrà confrontarsi con una squadra a fine ciclo che sarà restaurata e non rivoluzionata come servir Tweet live su X

#ugdp @maxromeoMB, tifoso @Inter doc, era a Monaco a tifare per i nerazzurri: non siamo mai scesi in campo, è inspiegabile quanto accaduto, nessuna grinta, nessuna voglia, nessun cuore. Inzaghi non sarebbe sbagliato restasse con una società che comp Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il tifoso dell’Inter: “Ho speso 6.000 euro per il biglietto della finale”. Ma non è mai esistito

Scrive fanpage.it: I social sono pieni di video di tifosi dell’Inter creati con l’intelligenza artificiale. In buona parte sono creati da Veo 3, il nuovo motore di intelligenza artificiale di Google. Il video, tecnicame ...

Il tifoso dell’Inter: “I giocatori tornano in Ferrari, io domani lavoro”. Ma è tutto finto

Riporta fanpage.it: L’intervista a un tifoso dell’Inter fuori dallo stadio è diventata virale. Su TikTok ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni e 54.000 like. Il tifoso si lamenta della squadra dopo la ...

Il tifoso del Barcellona Marc Marquez: "L'Inter è stata efficace, ha meritato. Ho sofferto perché era fatta..."

Segnala msn.com: Ho sofferto perché era fatta, ma all'ultimo giro abbiamo perso. E' stata una partita molto bella, lo dico da tifoso di calcio. E' stata una gara aperta, l'Inter ha meritato perché è stata ...