Il tennista italiano non solo ha conquistato la semifinale del Roland Garros 2025 Ma è anche protagonista della nuova campagna di Bottega Veneta

Il tennista italiano ha fatto il colpaccio: semifinalista al Roland Garros 2025 e nuovo volto della campagna di Bottega Veneta. Questo scambio tra sport e moda segna un trend inarrestabile: le passerelle si allargano, abbracciando il dinamismo del tennis. Un connubio che trasforma ogni match in una sfilata. Scopri come il mondo del fashion si sta reinventando, fondendo eleganza e competizione per creare uno stile unico!

G ame, set, match. Ormai è chiaro: all’ industria della moda non interessano più solo ed esclusivamente passerelle ed eventi. Per essere rilevanti oggi, infatti, occorre espandere i propri orizzonti, andando a contaminare ambiti e settori differenti. Cominciando dallo sport e in particolare dal tennis, affermatosi come un palcoscenico fashion impareggiabile. Una prova? Lo stile di Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti chef di notte dopo la vittoria: un piatto di pasta per festeggiare X Il campione italiano, fresco semifinalista del Roland Garros 2025, è pronto a rivaleggiare con il compagno azzurro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il tennista italiano non solo ha conquistato la semifinale del Roland Garros 2025. Ma è anche protagonista della nuova campagna di Bottega Veneta

Altri articoli sullo stesso argomento

Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev al Roland Garros 2025: terzo turno da brividi per il tennista italiano - Flavio Cobolli si prepara a scrivere un’altra pagina della storia del tennis italiano affrontando Alexander Zverev al Roland Garros 2025! Dopo aver eliminato Marin Cilic e Matteo Arnaldi, il giovane talento romano non teme il numero tre del mondo.

Segui queste discussioni su X

Semi a Wimbledon e poi al Roland Garros. Come Sinner anche Lorenzo Musetti ottiene questa doppia soddisfazione Slam che mai nessun altro tennista italiano aveva ottenuto nell’era Open. In campo femminile c’è riuscita solo Paolini nel 2024. Stiamo davv Tweet live su X

Roland Garros - Lorenzo Musetti nella storia: batte Tiafoe e vola in semifinale. Il tennista italiano conquista il penultimo atto dello Slam parigino https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Roland_Garros/100252/roland-garros-lorenzo-musetti-nella-storia-batte-ti Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Luca Nardi il tennista italiano che ha battuto Novak Djokovic nel torneo di Indian Wells? Carriera e vita privata – Video

Riporta superguidatv.it: Da qualche ora il nome di Luca Nardi ha conquistato le prime pagine ... Si perchè al torneo di tennis di Indian Wells il tennista italiano ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Chi è Matteo Berrettini, tennista italiano

Lo riporta donnaglamour.it: Matteo Berrettini è un tennista italiano tra i migliori ... eguagliando il record italiano in uno Slam. Negli anni successivi ha sempre dimostrato di essere un predestinato, visto anche che ...

Sinner 'tennis italiano momento storico,ha giocatori fortissimi'

Scrive msn.com: ''E' molto bello far parte di questo pezzo di storia. Credo che l'Italia si meriti dei giocatori fortissimi che ora abbiamo. Non c'è più da nascondersi": lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa ...