Il tennis folle di Bublik è un pericolo per Sinner? Tutte le incognite sulla sfida ai quarti del Roland Garros

È Alexander Bublik l’ostacolo che separa Jannik Sinner dalla sua seconda semifinale consecutiva al Roland Garros. Non un impegno semplice per l’italiano che, dopo aver dominato anche il russo Andrej Rublev agli ottavi, proverà a frenare l’entusiasmo del tennista kazako, reduce invece da una straordinaria vittoria contro il numero 5 al mondo, il britannico Jack Draper. Quattro i precedenti tra i due – con tre successi per l’azzurro – ma nessuno sulla terra rossa e in uno Slam. Il match tra Sinner e Bublik, valido per i quarti del Roland Garros, è in programma nella giornata di mercoledì 4 giugno, non prima delle 14: in palio c’è la semifinale contro il vincente tra il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it