Il Teatro Donizetti cerca nuove maschere per la stagione 2025 2026

Se sogni di immergerti nel cuore della scena e vivere l’emozione del teatro da protagonista, questa è la tua occasione. Il Teatro Donizetti di Bergamo cerca nuove maschere per la stagione 2025-2026: un’opportunità unica per entrare a far parte di un percorso artistico e culturale prestigioso. Candidature entro il 18 giugno: non lasciarti sfuggire il ruolo che potrebbe cambiare la tua vita e renderti parte della magia del palcoscenico.

LE CANDIDATURE. Aperta la selezione per il personale di sala dei teatri Donizetti e Sociale di Bergamo: candidature entro il 18 giugno. Un’occasione per chi vuole vivere il teatro da protagonista, accogliendo il pubblico e contribuendo alla magia degli spettacoli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Teatro Donizetti cerca nuove maschere per la stagione 2025/2026

