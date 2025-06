Il Tar del Lazio annulla la circolare sul self check-in Confartigianato | Vittoria per l’ospitalità digitale

Una vittoria per l'ospitalità digitale: il Tar del Lazio ha annullato la circolare che ostacolava il self check-in. Questo cambiamento segna un passo importante verso un'accoglienza più moderna e flessibile, rispondendo a un trend globale di digitalizzazione nel settore turistico. Con questa decisione, gli albergatori possono finalmente offrire un servizio più pratico e innovativo, adattandosi alle nuove esigenze dei viaggiatori. L'era del check-in tradizionale è finita!

