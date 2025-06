Il suo numero finisce su un sito di incontri prof tempestata di messaggi molesti | a processo la nuova compagna dell’ex marito

Una donna si ritrova coinvolta in un incubo digitale: il suo numero finisce su un sito di incontri, scatenando un'ondata di messaggi molesti e minacce che coinvolgono anche i suoi figli. Un episodio che mette in luce quanto la privacy possa essere fragile nel mondo online e quanto sia facile diventare vittima di atti persecutori. Ma quale sarà la sua strada per riprendersi la vita e difendere i propri diritti?

Si è ritrovata inserita a sua insaputa in un sito di incontri, con il proprio numero di cellulare diffuso pubblicamente. In breve tempo, sono stati resi noti anche il numero fisso e persino i contatti telefonici dei suoi figli, dando il via a un’ondata di telefonate moleste e messaggi dal contenuto esplicitamente osceno, spesso accompagnati da immagini intime inviate da sconosciuti. Vittima di questa storia è un’insegnante ultracinquantenne di Faenza, che – assistita dall’avvocato Luca De Tollis e ora costituitasi parte civile – ha sporto denuncia contro ignoti. Insieme a lei, a finire dentro questa torbida vicenda anche un prete. 🔗 Leggi su Open.online

Segui queste discussioni su X

Claudio Ranieri e la Roma, un amore che non finisce… ma si celebra come meritano solo le storie più belle. Domenica contro il Milan sarà la sua 500ª panchina in Serie A, ma sarà quella dopo – contro il Torino – a entrare nella leggenda: la numero 501, l Tweet live su X

Jasmine Paolini è in finale a Roma! Non finisce mai di volare la numero 1 d'Italia, che 11 anni dopo Sara Errani riporta una giocatrice azzurra all'ultimo atto al Foro Italico! Tweet live su X

Jenny Wake Up #shorts