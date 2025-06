Il summer camp alla scoperta dell' arte tra musei città e laguna

Preparano i più piccoli a vivere un’estate all’insegna dell’arte, della storia e del divertimento! Il summer camp culturale alla scoperta dei musei, delle città e della laguna del Veneto sarà un’esperienza unica, tra visite coinvolgenti, laboratori creativi e avventure indimenticabili. Un’occasione speciale per immergersi nelle meraviglie del patrimonio culturale locale e stimolare la curiosità dei giovani esploratori. Perché l’arte non va mai in vacanza!

Anche nell'estate 2025 sarà attivato il summer camp culturale proposto dai Musei nazionali del Veneto e dai Musei archeologici nazionali di Venezia e della laguna, in collaborazione con l'associazione Didatticando. Rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni (dalla 1° alla 5° della scuola primaria)

