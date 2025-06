Il Soprintendente di Venezia Fabrizio Magani nominato direttore generale del Ministero

Un riconoscimento prestigioso che testimonia l’eccellenza e la dedizione di Fabrizio Magani nel custodire e valorizzare il patrimonio culturale italiano. Con questa nomina, Venezia perde un protagonista locale, ma guadagna un ambasciatore di eccezione per la cultura nazionale. La sua esperienza e passione rappresentano un investimento strategico per il nostro patrimonio: un passo importante verso un futuro ancora più luminoso per l’arte e la storia del nostro paese.

L'attuale Soprintendente di Venezia (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e laguna) Fabrizio Magani è stato nominato nuovo direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura.

Nel primo giorno di Pre-apertura della #BiennaleArchitettura2025 il Presidente #PietrangeloButtafuoco, insieme al Ministro @AlessGiuli, @LuigiBrugnaro (@comunevenezia) e #FabrizioMagani (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) hanno visit Tweet live su X

#BiennaleArchitettura2025 Si ringrazia il @MiC_Italia, le Istituzioni del territorio che in vario modo sostengono #LaBiennaleDiVenezia, il @comunevenezia, la @RegioneVeneto, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia Tweet live su X