Il sopravvissuto alla strage del 15 marzo | L’esercito israeliano sparava sui feriti che chiedevano aiuto

La testimonianza di Asaad al-Nasasra, sopravvissuto alla strage del 15 marzo, riaccende i riflettori su un tema drammatico: la sicurezza dei soccorritori in conflitto. In un contesto globale in cui il diritto umanitario è sempre più a rischio, le sue parole ci ricordano l’importanza di tutelare chi salva vite, anche a costo della propria. Qual è il prezzo della verità nei conflitti moderni? Scoprilo attraverso la sua storia.

Asaad al-Nasasra, 47 anni, è stato uno dei pochi soccorritori sopravvissuti all’attacco dell’esercito israeliano contro ambulanze e altre veicoli di soccorso dello scorso 15 marzo, in cui sono stati uccisi 15 tra medici e soccorritori. Una strage prima negata e poi confessata dalle forze armate di Tel Aviv. In una testimonianza riportata dal quotidiano inglese Guardian, Nasasra ha raccontato come alcuni paramedici fossero sopravvissuti all’aggressione iniziale ma sono poi stati freddati dai soldati israeliani mentre chiedevano aiuto. Nasasra era alla guida di una delle due ambulanze inviate da Rafah dopo che un convoglio composto da altre ambulanze, un camion dei pompieri, veicoli del ministero della Salute e un’auto delle Nazioni Unite era stato inviato in precedenza per recuperare i corpi di due paramedici e altre vittime di un attacco aereo israeliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sopravvissuto alla strage del 15 marzo: “L’esercito israeliano sparava sui feriti che chiedevano aiuto”

Emilio Targia sopravvissuto alla strage dell'Heysel, gli attimi di terrore: "Mi salvai per miracolo"

