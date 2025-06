Il Sistema Basket cerca l' impresa a Ferrara dopo la sconfitta in gara 1

Questa sera, la Bondi Arena di Ferrara si trasformerà in un’arena di emozioni per la gara 2 della finale playoff. Dopo la sconfitta in gara 1, il Sistema Basket è chiamato a un'impresa storica. In un contesto in cui le aspettative crescono, ogni canestro potrebbe regalare speranze e sogni ai tifosi. Non perdere l’occasione di vivere un momento decisivo: i protagonisti sono pronti a dare il massimo!

Questa sera, alle 21, la Bondi Arena di Ferrara ospiterà la gara 2 della finale playoff tra l'Adamant e Sistema Basket. Una partita da dentro o fuori per la squadra di Pordenone, fermata in casa con il punteggio di 64-68. La tensione si è fatta sentire nell'arco del match, culminato con una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Il Sistema Basket cerca l'impresa a Ferrara dopo la sconfitta in gara 1

