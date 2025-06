Il sindaco Tarasconi al point referendario

Il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, sarà protagonista al point referendario il 5 giugno alle 11, un momento cruciale per la democrazia locale. Questo evento si inserisce in un trend crescente di partecipazione civica e coinvolgimento attivo dei cittadini. Non perdere l'occasione di scoprire come i 5 sì possano cambiare il volto della tua città! La festa di fine campagna ai giardini Merluzzo promette di essere un momento di convivialità imperdibile!

Il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi sarà al point referendario di Piacenza il 5 giugno alle ore 11, mentre il Comitato per i 5 sì rende note le modalità della festa di fine campagna referendaria, che si svolgerà ai giardini Merluzzo, in collaborazione con la Luppoleria di via Alberoni, venerdì. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Il sindaco Tarasconi al point referendario

Segui queste discussioni su X

Il cordoglio del sindaco di #Piacenza @tarasconi per la scomparsa del 18enne “Un dolore per la comunità” - Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per lo studente del Respighi coinvolto... - PiacenzaSera Tweet live su X

Lettera aperta a @tarasconi, sindaco dem di Piacenza Gentilissima sindaco Tarasconi, Apprendo con costernazione che non è stata richiesta alcuna firma del bollino antifascista a Luca Zandonella per la concessione della Casa delle Associazioni, dove si è s Tweet live su X

Il sindaco @tarasconi si dice “spiazzata” dai giovani violenti (stranieri) armati di coltello che infestano Piacenza. Quindi, il bollino antifascista non protegge i cittadini piacentini? No, è solo uno strumento per cercare di boicottare le presentazioni di libri sgraditi, Tweet live su X