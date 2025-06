Il sindaco sceglie le vie legali denunciati gli autori dei manifesti filorussi e oscurato un cartellone

Il sindaco Massimo Mezzetti non ha esitato a prendere posizione contro la propaganda filorussa, presentando denuncia alla Digos di Modena e oscurando un manifesto sospetto. La sua decisione sottolinea l’importanza di tutelare il rispetto delle regole e la sicurezza della comunità . In un momento in cui la libertà di espressione si confronta con i rischi di propaganda, la lotta alle manifestazioni illegali diventa un segnale forte e deciso per tutti.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha presentato oggi denuncia alla Digos della Questura di Modena a seguito dell'affissione del manifesto del e dell'associazione Kairos. Si tratta dell'ultima campagna di affissione delle associazioni filorusse, che in particolare con un manifesto ha chiamato in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il sindaco sceglie le vie legali, denunciati gli autori dei manifesti filorussi e oscurato un cartellone

