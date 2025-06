Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri | Il ?metodo Giubileo? che rilancia l?agorà globale

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ci guida in un nuovo capitolo di rinascita attraverso il metodo Giubileo, un progetto che rilancia l’industria e l’occupazione a livello globale. Una Capitale efficiente e vibrante non è solo il cuore pulsante di Italia, ma un faro di speranza e innovazione per tutto il Paese. È tempo di riscoprire e valorizzare la sua antica “vocazione universale”, come la chiamava...

Una Capitale che funziona è una risorsa immensa per tutto il Paese. E lo è ancor più se riscopre e valorizza la sua antica «vocazione universale», come la chiamava. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «Il ?metodo Giubileo? che rilancia l?agorà globale»

