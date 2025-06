Il Sindaco di Napoli Manfredi | Urgente una legge contro l’overtourism

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lancia un appello urgente al governo: è tempo di agire contro il sovraffollamento turistico che minaccia la bellezza e l’identità della città. Durante la Conferenza Unesco sui beni culturali a Castel Capuano, ha chiesto una legge nazionale contro l’overtourism, affinché Napoli possa proteggere il suo patrimonio e garantire un futuro sostenibile. Una richiesta chiara e decisa, che necessita di risposte rapide e concrete.

Una richiesta chiara al governo. Durante la Conferenza Unesco sui beni culturali svoltasi a Castel Capuano, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nella foto d'apertura, che è anche presidente dell' Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha lanciato un appello deciso: serve con urgenza una legge nazionale per contrastare l'overtourism. "Non possiamo più attendere. Se non si interviene ora, questi processi rischiano di diventare irreversibili", ha dichiarato Manfredi, facendo riferimento all'impatto crescente del turismo di massa su città come Napoli e molte altre realtà italiane.