Il sindaco di Maclodio FdI non vuole le bandiere di Emergency contro la guerra nelle scuole l’Ong | “È censura”

Il sindaco di Maclodio, Zanetti di Fratelli d’Italia, si oppone all'esposizione delle bandiere della campagna Emergency "R1pud1a" nelle scuole, definendola censura. Questo scontro riflette una tensione crescente in Italia sul tema della pace e dei diritti civili, mentre la guerra continua a influenzare le nostre vite. La questione è: fino a che punto possiamo esprimere il nostro dissenso in un contesto che dovrebbe promuovere la libertà di pensiero?

Il sindaco Zanetti di Fratelli d’Italia ha chiesto agli istituti scolastici di Maclodio (Brescia) di rimuovere le bandiere della campagna Emergency "R1pud1a", nata come richiamo diretto all'Art. 11 della Costituzione che sancisce il ripudio della guerra dell'Italia e dei suoi cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

