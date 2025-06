Il sindaco Beppe Sala testimonierà nel processo sulla Torre Milano

Un momento cruciale per la città: il sindaco Beppe Sala salirà sul banco dei testimoni nel processo che riguarda la Torre Milano, simbolo di un'urbanistica controversa. Questo evento non solo mette in luce le sfide della crescita urbana, ma solleva interrogativi sulla trasparenza e la legalità nella gestione del patrimonio edilizio. La questione tocca l'intero contesto metropolitano, dove il dialogo tra sviluppo e sostenibilità è più che mai attuale. Riuscirà Milano a trovare un equilibrio?

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, testimonierà in uno dei processi sull'urbanistica. Lo ha deciso la giudice, Paola Braggion, durante la seconda udienza del dibattimento per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso su Torre Milano, la struttura di via Stresa. Processo a carico di otto.

