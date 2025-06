Il sentimento e la tecnica di Albanese splendono nel confronto tra Chopin e l’anima spagnola del Pianistico

Il concerto di Giuseppe Albanese a Bergamo ha brillato per l'armonia tra la dolcezza di Chopin e le vivaci sonorità spagnole. In un periodo in cui la musica classica sta vivendo una nuova rinascita, Albanese ha dimostrato come il dialogo tra tradizione e innovazione possa emozionare. Un momento da non perdere, che invita a scoprire la bellezza della musica attraverso nuove interpretazioni. La sua arte è un viaggio che vale la pena affrontare!

Bergamo. Un confronto serrato con Chopin e con l’anima spagnola del festival è quello che ha animato di grazia e vigore il concerto di Giuseppe Albanese, protagonista del Pianistico martedì 3 giugno, salutato con calore dal pubblico del Teatro Donizetti. Un gradito ritorno, quello del pianista, che, ad inizio programma, ha proposto quattro brani del compositore polacco, capaci di inquadrarne lo stile per carica, profondità malinconica e lirismo. Un’atmosfera quasi crepuscolare ha segnato il Notturno in si maggiore op.62 n.1, caratterizzato in particolare dall’abilità negli arabeschi e negli arpeggi veloci, alternati da melodie dal tono quasi sospeso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il sentimento e la tecnica di Albanese splendono nel confronto tra Chopin e l’anima spagnola del Pianistico

Segui queste discussioni su X

All’interno dello spogliatoio del #Napoli, il sentimento comune è che alla fine Antonio #Conte lascerà la squadra. Il tecnico ha chiesto qualche altro giorno di tempo a #DeLaurentiis per comunicargli la sua decisione definitiva. [@FabrizioRomano & @Matt Tweet live su X

I dati dei sondaggi confermano un sentimento diffuso: senza politica, senza una vera difesa comune con risorse condivise, il riarmo non convince e non ha senso perché rischia di essere solo un asset per la Germania, come ha spiegato anche Draghi, anziché Tweet live su X