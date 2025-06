Il senatore FdI Berrino in aula | Donne che fanno figli per rubare non degne di farli

Le parole del senatore Gianni Berrino, pronunciate in aula al Senato, accendono un acceso dibattito su maternità e giustizia sociale. La sua affermazione sulle donne che "fanno figli per rubare" ha scatenato reazioni e polemiche, riflettendo una visione controversa della condizione femminile. In un'epoca in cui i diritti delle donne sono al centro di molte discussioni, queste dichiarazioni riaprono la questione su come la società percepisce la maternità e le

Polemica per le parole in aula al Senato, martedì 3 giugno, del senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, durante la discussione sul Dl sicurezza. “Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo. I bambini, forse non l’avete letto, ma non è più obbligatorio l’arresto e la permanenza in carcere per le mamme che hanno rubato con i bambini. Vanno in carcere dopo il giudizio e la valutazione del giudice, che oggi giustamente avete detto che sono indipendenti. Se reputano che un bambino forse sta più sicuro in carcere, che a casa con i genitori che li concepiscono per andare a delinquere, forse, l’ha detto il giudice indipendente”, ha detto Perrino tra le proteste delle opposizioni mentre il vicepresidente di turno Gian Marco Centinaio invitava a lasciare finire l’intervento dell’esponente di FdI. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il senatore FdI Berrino in aula: “Donne che fanno figli per rubare non degne di farli”

