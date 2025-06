Il Senato vota il decreto Sicurezza tra le proteste delle opposizioni

Oggi il Senato approva il decreto sicurezza, ma le opposizioni non ci stanno. Tra proteste e strategie differenti, il clima si fa teso. Questo provvedimento segna un punto cruciale nel dibattito sulla sicurezza in Italia, in un'epoca in cui la gestione dei migranti e la tutela dei diritti civili sono temi sempre pi√Ļ presenti. Qual √® il futuro delle politiche di accoglienza? Una domanda che merita attenzione.

Oggi √® il giorno del decreto Sicurezza. Approvato la scorsa¬†settimana dalla Camera, con il voto di oggi in Senato¬†‚Äď anche qui il governo ha posto la fiducia¬†‚Äď il provvedimento avr√† il via libera definitivo.¬† Protestano, anche se con formule diverse, le opposizioni. Nel corso del dibattito in Aula, i senatori di Pd, M5s e Avs¬†si sono seduti davanti ai banchi del governo urlando ‚ÄúVergogna, vergogna‚ÄĚ, e hanno mostrato cartelli con scritte come¬† ‚ÄúDenunciateci tutti‚ÄĚ,¬† chiedendo poi¬†la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo. La seduta √® stata sospesa dal presidente Ignazio La Russa ed √®¬†poi ripresa poco dopo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Il Senato vota il decreto Sicurezza tra le proteste delle opposizioni

