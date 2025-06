Il Senato conferma la fiducia al governo sul decreto sicurezza

Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul decreto sicurezza, segnando un passo importante in un clima di crescente preoccupazione per l'ordine pubblico. Con 109 voti a favore, il governo rafforza la sua posizione, mentre le opposizioni si fanno sentire. Questo provvedimento non √® solo una questione di legge, ma riflette un trend globale: la sicurezza sta diventando sempre pi√Ļ centrale nelle agende politiche. Quali saranno le conseguenze per la societ√†?

L'aula del Senato ha confermato la fiducia al governo posta sul decreto sicurezza, chiesta dal governo, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione. Approvato dalla Camera il 29 maggio scorso, il decreto è quindi diventato legge. Nel corso delle dichiarazioni di voto si è riaccesa la tensione - dopo le proteste delle opposizioni di stamattina - nell'Aula di Palazzo Madama. L'occasione è stata l'intervento del senatore di FdI e presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Alberto Balboni sul decreto Sicurezza. I senatori di Pd e M5s sono scesi urlando dai loro banchi, andando verso quelli della maggioranza, dopo che Balboni aveva detto: "Capisco che vogliate stare dalla parte della criminalità".

