Il Segretario alla Difesa americano non va alla riunione di Ramstein sull' Ucraina

All'incontro di Ramstein, coordinamento dei paesi che sostengono l'Ucraina, gli Usa non sono rappresentati al massimo livello, come sempre era accaduto nelle precedenti occasioni. È una scelta che sembra dettata dal Cremlino e non da Washington, una scelta che indebolisce il fronte occidentale e carica l'Europa di maggiori responsabilità, con la Germania ora in prima fila assieme alla Francia e un pieno recupero del ruolo dell'Italia dopo i colloqui MacronMeloni. Volodymyr Zelensky dice che le trattative non stanno procedendo perché da parte russa c'è totale mancanza di seria volontà di procedere